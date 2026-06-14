صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :جی ٹی روڈ کی خستہ حالی رکشہ الٹ گیا ‘ڈرائیور سمیت 2زخمی

  • گوجرانوالہ
کامونکے :جی ٹی روڈ کی خستہ حالی رکشہ الٹ گیا ‘ڈرائیور سمیت 2زخمی

کامونکے (نامہ نگار ) جی ٹی روڈ ٹول پلازہ کے قریب خستہ حال سڑک پر تیز رفتاری کے باعث مسافر رکشہ الٹ گیا جس کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت2افراد شدید زخمی ہوگئے ۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والے مسافر حسین کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور دونوں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کامونکے منتقل کردیا۔ ڈاکٹروں نے مسافر حسین کی نازک حالت کے پیش نظر اسے مزید علاج معالجے کیلئے ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ ریفر کردیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

200 سے زائد کچی آبادیاں مالکانہ حقوق سے محروم

پلاسٹک بیگز کے استعمال میں کمی کیلئے اقدامات تیز کر دئیے گئے

پنجاب بھر میں ڈینگی خدشہ، بلدیاتی اداروں کو اقدامات کا حکم

بارش سے بجلی کی بد ترین بندش،معمولات زندگی ٹھپ

3 بھٹوں کو سیل کر دیا گیا

تیز رفتار ی کے باعث 2موٹرسائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل