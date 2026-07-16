صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا دورہ وزیر آباد ، مون سون کیلئے انتظامات کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا دورہ وزیر آباد ، مون سون کیلئے انتظامات کا جائزہ

شہریوں کو صاف ستھرا ماحول میسر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے :نوید احمد

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے مولانا ظفر علی خاں چوک باب وزیرآباد کا دورہ کیا ، مون سون بارشوں کے دوران ٹریفک کی بلا تعطل روانی کے لئے نکاسی آب کے موثر انتظامات، چوک کی تزئین و آرائش کے حوالے سے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے شہر کے مختلف علاقوں میں مون سون کے پیش نظر واسا اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔

اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ منیجنگ ڈائریکٹر واسا علی حسنین مغل اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی وزیرآباد الفت شہزاد بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ واسا اور ویسٹ مینجمنٹ ستھرا پنجاب کے ورکرز مون سون کے سیزن میں نالوں سیوریج سسٹم اور شہر کے مختلف علاقوں کی صفائی ستھرائی کے نظام کو مؤثر طریقے سے سر انجام دیں تا کہ نالوں کی بندش کا مسئلہ پیدا نہ ہو اور بارشی پانی آرام سے نکل جائے انہوں نے کہا کہ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کو فوری طور پر مکمل کر ایا جائے اور وزیراعلیٰ کے ویژن کے مطابق شہریوں کو صاف ستھرا ماحول میسر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی افواہوں پر متعدد پٹرول پمپ بند، شہری پریشان

ٹریفک جام معمول ، شہریوں کے چالان مہم پر تحفظات

انٹرمیڈیٹ امتحان ،کنٹرولر امتحانات فیصل آباد بورڈ کو تعریفی سرٹیفکیٹ

ایم ڈی واسا کا کمرشل بلوں کی 75 فیصد ریکوری کا ہدف لازمی قرار

ڈائریکٹر لائیو سٹاک کا تاندلیانوالہ میں ویٹرنری مراکز کا دورہ

گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ ،دکاندار کو گرفتار کرلیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن