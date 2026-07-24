صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مون سو ن کی آمد کیساتھ ہی سیالکوٹ کی میں گلیاں جوہڑوں کا منظر پیش کرنے لگی

  • گوجرانوالہ
مون سو ن کی آمد کیساتھ ہی سیالکوٹ کی میں گلیاں جوہڑوں کا منظر پیش کرنے لگی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مون سو ن کی آمد کے ساتھ ہی سیالکوٹ کی میں گلیاں جوہڑوں کا منظر پیش کرنے لگی ،ٹرنک بازار، خادم علی روڈ، شہبا پورہ روڈ، دار ہ آرائیاں، گرین وڈ سٹریٹ، ریلوے روڈ، کشمیر روڈ، حاجی پورہ روڈ، چرچ روڈ ،گوہد پور، مراد پور، ڈیفنس روڈسمیت متعدد علاقوں کی گلیاں، بازار دریا کا منظر پیش کررہی ہیں ،

بارشی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو مساجد میں آنے جانے میں شدید دشواری کا سامناہے ۔ سیالکو ٹ شہر میں تقربیاً 15 ارب روپے کی ترقیاتی کاموں اور سیوریج سسٹم پر لگائے گئے ہیں۔ لیکن مون سون کی پہلی بارش نے شہر کو پانی میں ڈوبو دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک اور بچہ ایچ آئی وی کا شکار،تعداد 95ہوگئی

بھتہ خوری کے 81 فیصد کیسزحل،61 ملزمان گرفتار،6مارے گئے

ٹماٹر بھی عوام کی پہنچ سے باہر،فی کلو قیمت500تک جاپہنچی،انتظامیہ خاموش

ایچ آئی وی متاثرہ بچوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ، سعید غنی

عوامی خدمت ہی سیاست کا اصل معیار ہے ،میئر کراچی

چہلمِ امام حسینؓ میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانیکی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ