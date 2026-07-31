صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعددوارداتیں ، شہری نقدی زیورات دیگر سامان سے محروم

  • گوجرانوالہ
متعددوارداتیں ، شہری نقدی زیورات دیگر سامان سے محروم

کامونکے (تحصیل رپورٹر )چوری کی متعدد وارداتوں میں شہری نقدی، زیورات، موٹر سائیکل اور دیگر سامان سے محروم ہوگئے ۔

 پاک ٹاؤن کے حفیظ گھر کے باہر سے چور موٹر سائیکل،ٹبہ محمد نگر کے شفاقت کے گھر سے ایک تولہ سونا، 47 ہزار روپے ، ایل سی ڈی، دو استریاں اور دیگر سامان اورسنبلہ کلاں میں حبیب کے ڈیرے سے بجلی کی موٹر لے گئے ۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

کے الیکٹرک کے قابل تجدید توانائی منصوبے تاحال غیر یقینی کا شکار

سرسید یونیورسٹی میں جاب فیئر، 120سے زائد کمپنیاں شریک

حکومت سے منظور سوا 9ارب صنعتی زونز کومنتقل کردیئے ، میئر

شہر میں جرائم کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں،منعم ظفر خان

ماجو میں این ایل پی سمر اسکول کا انعقاد،اے آئی پر تربیتی سیشنز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ