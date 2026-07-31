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واپڈا ٹاؤن میرج ہال میں کل یوم آزادی فیملی فیسٹیول ہوگا

  • گوجرانوالہ
واپڈا ٹاؤن میرج ہال میں کل یوم آزادی فیملی فیسٹیول ہوگا

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)واپڈا ٹاؤن میرج ہال میں کل یکم اگست کو سہ پہر 4سے رات 9 بجے تک خواتین اور بچوں کیلئے یوم آزادی کے سلسلے میں شاندار فیملی فیسٹیول کا ہوگا۔

رنگا رنگ تقریب میں فیملیز کیلئے شاپنگ ، لذیذ کھانوں کے سٹالز سمیت بچوں کیلئے دلچسپ کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔تقریب کا مقصد یوم آزادی کی خوشیوں کو بھرپور قومی جذبے سے منانا، خواتین اور بچوں کو تفریحی ماحول فراہم کرنا ہے ۔

 

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