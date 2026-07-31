صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی پی اوغیاث گل کو انسدادِ کرائم پر تعریفی سرٹیفکیٹ پیش

  • گوجرانوالہ
سی پی اوغیاث گل کو انسدادِ کرائم پر تعریفی سرٹیفکیٹ پیش

سٹی پولیس آفیسر کی کاوشوں سے گوجرانوالہ ‘وزیرآباد میں امن قائم:آرپی او خرم شہزاد

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)آرپی او گوجرانوا لہ خرم شہزاد حیدر وڑائچ نے سی پی او گوجرانوالہ ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کو بہترین قیادت اور جرائم کیخلاف مؤثر اقدامات کو سراہتے ہوئے تعریفی سرٹیفکیٹ پیش کیا۔آر پی اونے کہا سی پی او نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور مؤثر نگرانی سے گوجرانوالہ اور وزیرآباد میں امن و امان کے قیام اور جرائم کی روک تھام میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ 2026کے پہلے چھ ماہ میں گوجرانوالہ بشمول ضلع وزیرآبادنے جرائم میں نمایاں کمی لا کر پورے گوجرانوالہ ریجن میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ اس عرصہ میں ڈکیتی و راہزنی کی وارداتوں کے 2,117مقدمات کی کمی ریکارڈ کی گئی، شاندار کارکردگی پر پورے ریجن میں 2,506مقدمات کم ہوئے جو پنجاب پولیس کے دیگر نو ریجنز کی مجموعی کمی سے بھی زیادہ ہے ۔گوجرانوالہ نے دیگر سنگین جرائم میں بھی قابلِ ذکر کمی حاصل کی، جن میں ڈکیتی مع قتل، ڈکیتی، دفعہ 394کے مقدمات، کار سنیچنگ، موٹرسائیکل سنیچنگ، کار چوری، موٹر سائیکل چوری اور نقب زنی جیسے اہم جرائم شامل ہیں۔ آر پی او نے کہا سی پی او گوجرانوالہ کی سربراہی میں منشیات فروشوں کیخلاف بھی بلاامتیاز کارروائیاں کی گئیں، جس سے منشیات مقدمات میں نمایاں اضافہ اور 99فیصد زائد منشیات کی برآمدگی عمل میں آئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ کی عدم دلچسپی ، پابندی پر عملدرآمد نہ ہو سکا شیشے کے فلیورز، ویپ کی فروخت جاری

اپنا کھیت، اپنا روزگار 1275 کاشتکاروں سرٹیفکیٹس تقسیم

ایف ڈی اے کا ایکشن ،سرکاری اراضی پرناجائز تعمیرات مسمار

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر ماہم آصف کا ڈویژنل پبلک سکول کا دورہ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ