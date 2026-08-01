صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:ڈکیتی اور چوری کی وار داتوں میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ:ڈکیتی اور چوری کی وار داتوں میں اضافہ

سی سی ٹی وی فوٹیجز کے با وجود ملزم قانون کی گرفت سے باہر ہیں:متاثرین

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )رواں ماہ علی پورچٹھہ جرائم کی لپیٹ میں رہا، ڈکیتی، موٹرسائیکل چوری، جیب تراشی اور زرعی سامان کی چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ۔ ڈکیتی، موٹرسائیکل چوری، جیب تراشی اور زرعی سامان کی چوری کے واقعات نے شہریوں کا سکون چھین لیا۔ تھانہ علی پورچٹھہ سے چند گز کے فاصلے پر ڈاکو آصف کریانہ و ایزی پیسہ شاپ سے 2لاکھ روپے اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے ۔ ریلوے روڈ پر شاہ زیب سے موٹرسائیکل چھین لیا گیاجبکہ چوک چھبالی سے فیاض حسین، سرکلر روڈ سے اسد عباس اور چوک امیر حمزہ کے قریب سے بھی نامعلوم چور موٹرسائیکلیں چرا کر لے گئے ۔ رکھ سنگھ پورہ میں زمیندار مہر نذیر نور پوری کی زرعی زمین سے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے کا پیٹر انجن چوری کر لیا گیا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی منظر عام پر آ چکی ہیں تاہم ملزم قانون کی گرفت سے باہر ہیں،حکام علی پورچٹھہ میں جرائم کی لہر کا نوٹس لیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکول ایجوکیشن : 6 روز میں 37 ہزار داخلوں کا ہدف

لڈن میں 22 کروڑ کے سیوریج منصوبوں پر کام جاری

خانیوال میں ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کا حکم

وہاڑی میں 28 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر مکمل، ثاقب خورشید

میپکو :کامیاب مالی سال،لائن لاسز کم،100فیصد ریکوری

میلسی میں بارش، عارضی طور پربجلی کی سپلائی معطل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن