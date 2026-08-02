ہیڈبمبانوالہ:گاڑیوں میں غیر قانونی سلنڈر لگانے پر 4ڈرائیورگرفتار
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار )پٹرولنگ پولیس نے غیر قانونی طور پر گاڑیوں میں ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے پر4ڈرائیوروں کو گرفتار کر لیا ۔
پل نہر موترہ پر ڈرائیورسلطان علی نے مسافر وین میں ایل پی جی سلنڈر لگارکھاتھا، موترہ کے قریب ڈرائیورفیصل رضا ، روبی فوم فیکٹری کے قریب ڈرائیور نجیب اﷲاوراتحاد ٹاؤن کے قریب ڈرائیور علی رضا نے رکشہ میں سلنڈر لگارکھاتھا۔
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