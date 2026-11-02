صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی کالج یو نیورسٹی کی وائس چانسلر کی چیئرمین ایچ ای سی سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
جی سی کالج یو نیورسٹی کی وائس چانسلر کی چیئرمین ایچ ای سی سے ملاقات

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر ) گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر نے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے چیئرمین سے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران، وائس چانسلر نے چیئرمین کو یونیورسٹی کی تعلیمی پیش رفت، ادارہ جاتی کامیابیوں، تحقیقی اقدامات، اور معیاری اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے جاری کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔انہوں نے چیئرمین ایچ ای سی کو 3تا 4نومبر 2026کو جی سی ڈبلیو یو ایس، سیالکوٹ میں منعقد ہونیوالی نویں دو روزہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ دعوت بھی دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کی اہم شاہراہوں پر لائٹس کی تنصیب مکمل،شجرکاری کرنے کے احکامات

روڈ سیفٹی اقدامات ، ڈرائیوروں کی فہرستیں تیار کرنے پر زور

فری میڈیکل کیمپ ، 700 سے زائد مریضوں کا معائنہ

مسیحی عبادت گاہوں پر فول پروٖ سکیورٹی انتظامات

ضلعی ہسپتال مظفر گڑھ میں طبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

خاندانی دشمنی پر 15 سالہ طالب علم پر تشدد، چہرہ زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر