صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر گوجرانوالہ کے دفتر میں محفل میلادالنبی ؐ کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر گوجرانوالہ کے دفتر میں محفل میلادالنبی ؐ کا انعقاد

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر گوجرانوالہ زبیر احمد کی قیادت میں سالانہ محفل میلادالنبی ؐعقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کیساتھ ہوئی۔

محفل میں معروف عالم دین پروفیسر عبیداللہ سابق ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ربنوازبھون ،سابق ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر نثار احمد گوندل ،رانا دلشاد احمد،عمران علی ،بابر جاوید ڈار، کامران محمود،تحصیل انچارج ڈی ڈی پی پی عاطف منظور وڑائچ،انچارج نوشہرہ ورکاں سید علمدار شاہ،انچارج کامونکے رقیہ مصطفی، ڈی ایس پی غریب نوازسمیت محکمہ پراسیکیوشن، پولیس اور دیگر محکموں کے افسر وں نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کی اہم شاہراہوں پر لائٹس کی تنصیب مکمل،شجرکاری کرنے کے احکامات

روڈ سیفٹی اقدامات ، ڈرائیوروں کی فہرستیں تیار کرنے پر زور

فری میڈیکل کیمپ ، 700 سے زائد مریضوں کا معائنہ

مسیحی عبادت گاہوں پر فول پروٖ سکیورٹی انتظامات

ضلعی ہسپتال مظفر گڑھ میں طبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

خاندانی دشمنی پر 15 سالہ طالب علم پر تشدد، چہرہ زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر