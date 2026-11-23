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شہر کی خبریں
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
ن لیگ پیپلزپارٹی ،اسٹیبلشمنٹ میں کمپرومائز کیلئے کوشاں:سیٹھی
پاکستان کی میزبانی میں NSSC Network کا اجلاس آج شروع
پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا ،سپیکر کی ہدایت پر ایجنڈے میں نئی تفصیلات شامل
اسمبلی کا فیصلہ اٹل، سندھ دھرتی ایک ہی رہے گی،سعدیہ جاوید
مخالفین حسد نہیں ،وزیر اعلیٰ کے منصوبوں کا مقابلہ کریں،مریم اورنگزیب
پیپلز پارٹی گورنر پختونخوا کے آئینی کردار، وفاق سے رابطے متنازعہ نہ بنائے: طارق فضل
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فیلڈ مارشل کا دورہ ملائیشیا، دفاعی تعاون بڑھانے کا عزم
پاکستان اور پرتگال کے درمیان سفارتی پاسپورٹ پر ویزا استثنیٰ کا معاہدہ
غریب، محنت کش خاندانوں کو گھر فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے: شہباز شریف
وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی صورتحال پر گفتگو
اسلام آباد میں عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی ریجنل ورکشاپ کا آغاز
آج کے کالمز
پنجاب میں پنچایت
خورشید ندیم
وقت کی دھول میں
رسول بخش رئیس
خلیج کی جنگ، پاکستانی ثالثی اور امن
جاوید حفیظ
چینی، سونا، آٹے اور ماہی گیری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
ایک مبارک دن
سعود عثمانی
ابلاغی صلاحیتوں کا درست استعمال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
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