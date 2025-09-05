صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد(نامہ نگار،خصوصی نیوز رپورٹر)ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما اور بین الصوبائی تنظیمی کمیٹی کے جوائنٹ انچارج زاہد ملک نے صوبہ پوٹھوہار کے قیام کے لیے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔

اپنے بیان میں انہوںنے کہاکہ انتظامی بنیادوں پر صوبوں کا قیام پاکستان کے مسائل کے حل کی ضرورت ہے ۔ صوبہ ہزارہ، صوبہ بہاولپور کی طرح پوٹھوہار کے عوام کو بھی صوبہ ملنا چاہیے ۔ صوبہ پوٹھوہار کے قیام سے مقامی باشندوں کو ان کے تمام حقوق اور وسائل مل سکتے ہیں۔

