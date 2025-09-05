ایم کیو ایم کے رہنما زاہد ملک کا صوبہ پوٹھو ہار کے قیام کیلئے تحریک شروع کر نیکا اعلان
اسلام آباد(نامہ نگار،خصوصی نیوز رپورٹر)ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما اور بین الصوبائی تنظیمی کمیٹی کے جوائنٹ انچارج زاہد ملک نے صوبہ پوٹھوہار کے قیام کے لیے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
اپنے بیان میں انہوںنے کہاکہ انتظامی بنیادوں پر صوبوں کا قیام پاکستان کے مسائل کے حل کی ضرورت ہے ۔ صوبہ ہزارہ، صوبہ بہاولپور کی طرح پوٹھوہار کے عوام کو بھی صوبہ ملنا چاہیے ۔ صوبہ پوٹھوہار کے قیام سے مقامی باشندوں کو ان کے تمام حقوق اور وسائل مل سکتے ہیں۔