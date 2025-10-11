پنجاب میں انٹر پارٹ ون کے نتائج 15اکتوبر کو جاری ہونگے
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) انٹرمیڈیٹ پارٹ ون (گیارہویں جماعت) کے نتائج 15 اکتوبر کو جاری کیے جائیں گے ۔۔۔
پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمینز نے تاریخ کی باضابطہ منظوری دے دی ہے ،پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، ملتان، ساہیوال، سرگودھا، ڈی جی خان اور بہاولپور بورڈز ایک ہی دن انٹر پارٹ ون کے نتائج جاری کریں گے ۔ طلبا و طالبات اپنے نتائج متعلقہ بورڈز کی آفیشل ویب سائٹس اور ایس ایم ایس سروس کے ذریعے معلوم کر سکیں گے ۔ نتائج کا اعلان مقررہ دن صبح 10 بجے متوقع ہے ۔