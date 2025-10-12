صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یاسین ملک موت و حیات کی کشمکش میں ہیں ،مشال ملک

  • اسلام آباد
یاسین ملک موت و حیات کی کشمکش میں ہیں ،مشال ملک

پرانا دل کاوالو ناکارہ ہو چکا ،جیل میں کوئی طبی سہولت نہیں دی جا رہی دل کی بیماری ، خوراک میں زہر کی اطلاعات ، خاموش رہے تو دیر ہو جائیگی ،بیان

 اسلام آباد (اے پی پی) حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ میری اپیل ایک ماں، ایک بیوی یا ایک بیٹی کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ضمیر کی ہے ،یاسین ملک اس وقت زندگی و موت کی کشمکش میں ہیں،جیل میں ان کیلئے طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یاسین ملک کی دل کی بیماری اور خوراک میں زہر کی اطلاعات ہیں ۔ اگر ہم خاموش رہے ، تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یاسین ملک کے دل کا پرانا والو ناکارہ ہوگیا ہے ، انہیں فوری آئی سی یو کی ضرورت ہے ، ان کا \\\"میٹلک ہارٹ والو\\\" جو 1990 میں لگایا گیا تھا اب ناکارہ ہو چکا ہے ۔ عالمی اداروں، انسانی حقوق کے علمبرداروں اور تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ خدارا خاموش نہ رہیں آواز اٹھائیں۔ علاج سے محرومی پر عالمی میڈیکل تنظیمیں فوری ایکشن کیوں نہیں لے رہیں۔ 

