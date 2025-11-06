صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اورکینیڈا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

  • اسلام آباد
پاکستان اورکینیڈا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

گورنر پنجاب سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،دو طرفہ تعلقات کا پرتبادلہ خیال

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں زراعت، قابل تجدید انرجی، ڈیری، پولٹری کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر گفتگو کی گئی۔ گورنر پنجاب نے کینیڈین ہائی کمشنر کو پاکستان میں ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر کا کہنا تھا کہ تجارت کے ذریعے تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے ۔ پاکستان میں ڈیری، میٹ، زراعت اور ٹیکساٹل کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ ،پائل فاؤنڈیشن کا نصف کام مکمل

مریم اورنگزیب اور حنیف عباسی ملا قات، ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں پر اتفاق

نئے کینیڈین ہائی کمشنر کی گورنر پنجاب سے ملاقات

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے ساڑھے 4 ارب منظور

فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کیلئے فنڈزکے تعین کا فیصلہ

جنرل ہسپتال :پروسٹیٹ کے جدید علاج کا کامیاب تجربہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن