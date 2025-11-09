صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، لوک میلہ میں شہریوں کا رش، رنگا رنگ پروگرام جاری

  • اسلام آباد
بلوچستان پویلین شہریوں کی توجہ کا مرکز،سجی کی فروخت،میوزیکل نائٹ کا اہتمام

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) لوک ورثہ کمپلیکس میں جاری لوک میلہ میں ہفتے کے روز شہریوں کا رش بڑھ گیا، میلہ میں رنگارنگ ثقافتی پروگرام جاری ہیں، بلوچستان پویلین زائرین کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ بلوچستان پویلین میلے کے گراؤنڈکے مرکز میں واقع ہے جہاں ماہرکاریگر کنیز فاطمہ، شاکر بی بی اور آرزی خان موجود ہیں، فضل کاکڑ بلوچی کشیدہ کاری میں، روزی خان بلوچی جوتوں میں اور آرزی خان لکڑی کے کام اور موسیقی کے آلات بنانے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ میلے میں آتے ہوئے بلوچستان کے روایتی کھانے سجی کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ گزشتہ روز بلوچستان میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا جس میں بلوچستان کے مشہور لوک فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔

