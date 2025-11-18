صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اپنا میٹر اپنی ریڈنگ موبائل ایپ حکومت پاکستان کا صارف دوست اقدام ، آئیسکو چیف

اسلام آباد (دنیارپورٹ) انجینئر چوہدری خالد محمود چیف ایگزیکٹو آئیسکو نے موبائل ایپلی کیشن اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کے حوالے سے کہا ہے کہ۔۔۔

 حکومت پاکستان اور وزارت توانائی کا صارف دوست پالیسوں کے اجراء کا سفر جاری ہے اور اس کسٹمر فرینڈلی موبائل ایپ کے ذریعے صارفین کو بلنگ سرکل کا حصہ بنایا گیا ہے جس کے تحت آئیسکو کے معزز صارفین مقررہ تاریخ کو اپنی میٹر ریڈنگ خود لے کر متعلقہ ایس ڈی او دفاتر کو بھیج سکتے ہیں جس سے بلنگ کے نظام میں مزید شفافیت کو فروغ ملے گا۔ 

 

