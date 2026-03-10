صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت

  • سرگودھا
یومِ شہادت حضرت علیؓ پر اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت ریلیوں کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات پر بھی غور

شاہ پور صدر (نامہ نگار ) یومِ شہادت حضرت علیؓ عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا، اس موقع پر امن و امان کے قیام اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور یسری سہیل بٹ کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ممبران امن کمیٹی قاری عبدالسمیع فاروقی ، سید نصراللہ شاہ ، یونس جعفری ، مولانا عباس قمی ، سید عمران باقر شاہ ، سبطین شاہ اور دیگر شریک ہوئے ۔ اجلاس میں تحصیل میں امن و امان کی صورتحال، موجودہ حالات اور سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اجلاس میں حضرت علیؓ کے یومِ شہادت کے سلسلے میں جلوسوں اور ریلیوں کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات پر بھی غور کیا گیا اور متعلقہ اداروں کو ضروری ہدایات جاری کی گئیں۔اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام ادارے باہمی رابطے کو مؤثر بنائیں، حساس مقامات پر خصوصی نگرانی کو یقینی بنایا جائے اور سی سی ٹی وی کیمروں کی فعالیت چیک کی جائے ،انہوں نے واضح کیا کہ تحصیل انتظامیہ، ودیگر تمام ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ فرائض انجام دیں گے تاکہ شہریوں کو پرامن اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے تحصیل امن کمیٹی کے ممبران نے انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیسکو:اوور بلنگ،صارفین سے ہزاروں اضافی یونٹ چارج

ہسپتالوں میں مریضوں کی منتقلی ، بہتر کوآرڈینیشن پراجلاس

پاکستان خطے میں امن کیلئے کردار ادا کرے :اپوزیشن جماعتیں

یوم علیؓ:صوبہ میں30 ہزار پولیس افسر و اہلکارڈیوٹی دینگے

صوبائی وزیر کاحلقے کادورہ ،مسائل حل کئے جارہے :بلال یاسین

2ڈویژنزکی پولیس کی کارکردگی کاجائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس