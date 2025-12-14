صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،6اشتہاریوں سمیت 9جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،6اشتہاریوں سمیت 9جرائم پیشہ افراد گرفتار

مارگلہ، شالیمار اور گولڑہ میں کارروائیاں کی گئیں ،منشیات ،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث چھ مجرمان اشتہا ریو ں سمیت 9 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلے میں مارگلہ، شالیمار اور تھانہ گولڑہ پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے منشیات اورایک عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلیا، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے ۔

