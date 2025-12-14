صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،4افراد ،22موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
204 افراد،129گھروں،59د کانوں و ہوٹلوں اور 44گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھانہ بنی گالا ،تھانہ مارگلہ اور تھانہ رمنا کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشن کیا گیا، سرچ آپریشن کے دوران 204 افراد،129گھروں،59د کانوں و ہوٹلوں ،155موٹر سائیکل اور 44گاڑیوں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کے لئے چار مشکوک افراد اور 22 موٹر سائیکلوں کوتھانہ منتقل کیا گیا۔سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں ۔

