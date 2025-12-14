صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ٹریفک قوانین پر عملدرآمد ضروری ،شہریوں کا خیال رکھاجائے ،سی ٹی او

پہلے سلام، پھر کلام کے اصول پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں ،اجلاس سے خطاب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں کی زیر صدارت ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹرز میں پولیس افسران سے میٹنگ کا انعقاد کیا ،سی ٹی او نے پولیس افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس میں پیشہ ورانہ مہارت، قانون کی یکساں عملداری اور شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی پر مبنی رویے کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے ،انہوں نے تمام افسران کو شہریوں کو درپیش مسائل کے فوری حل اور ٹریفک کی روانی میں بہتری کے لئے جدید حکمت عملی اپنانے پر زور دیا، تمام افسران پہلے سلام، پھر کلام کے اصول پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ عوام دوست اور مہذب پولیسنگ کے تصور کو فروغ دیا جا سکے ۔انہوں نے تمام افسران کو ہدایات دیں کہ \\\"ایجوکیشن آن وہیل\\\" کے تحت شہریوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی فراہم کرنے کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں اور شہر میں مربوط ٹریفک کے نظام ،شاہرائوں پر موثر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو حادثات سے بھی محفوظ رکھا جا سکے ۔

