صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر صحافی شبیر راجوروی کی بیٹی کی وفات پر دعائیہ تقریب

  • اسلام آباد
سینئر صحافی شبیر راجوروی کی بیٹی کی وفات پر دعائیہ تقریب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) آزادکشمیر کے سینئر صحافی شبیر راجوروی کی بیٹی کی وفات پر نیشنل پریس کلب میں دعائیہ تقریب، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے صدر افضل بٹ، سیکرٹری نیشنل پریس کلب نیئر علی سمیت سینئر صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

، تقریب میں مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے دعا کی گئی اور لواحقین سے اظہارِ تعزیت کیا گیا ۔ شبیر راجوروی نے دعائیہ تقریب منعقد کرنے پر شکریہ ادا کیا ،بعد ازاں مرحومہ کے ایصالِ ثواب اور پسماندگان کے لیے صبر و استقامت کی اجتماعی دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل