ملک کیخلاف ٹرینڈز کا حصہ بننے پر قانونی کارروائی:طلال
پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر منظم طریقے سے ملکی اداروں کے خلاف مہم چلارہیایک ایک میسج کے پیسے لئے جاتے ہیں،ملکی خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کیاجائیگا
اسلام آباد (اے پی پی،دنیا نیوز)وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے انتباہ کیا ہے ملک کیخلاف ٹرینڈز کا حصہ بننے پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے ، پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر منظم طریقے سے ملکی اداروں کے خلاف مہم چلارہی ہے ۔پیر کو پی ٹی وی ہیڈکوارٹرز میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت داخلہ نے کہا دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کا استعمال کررہی ہیں کچھ عناصر ملکی سلامتی کے درپے ہیں، حکومت آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے ، سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کیخلاف مذموم مہم چلائی جاتی ہے ، ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیاجائیگا۔ طلال کا کہنا تھا پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر منظم طریقے سے ملکی اداروں کے خلاف مہم چلارہی ہے ، پی ٹی آئی کے اکائونٹس بیرون ملک سے چلائے جارہے ہیں، دہشت گرد تنظیم بی ایل اے کے ٹرینڈز بھی بنائے جاتے ہیں۔
ایک ایک میسج کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں، ہیش ٹیگز اور ٹرینڈز کی قیمت لی جاتی ہے ، لوگ سوشل میڈیا ٹرینڈز بنا کر پیسے وصول کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے خلاف ٹرینڈز کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے ، بہت سارے اکائونٹس کے ٹرینڈز کو بیرون ملک بیٹھی کمپنیاں چلاتی ہیں، کچھ کمپنیاں بیرون ملک بیٹھی ہیں، وہ اکا ئونٹ کا نام تبدیل کرلیتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس بہت ساری معلومات آچکی ہے ، ہم نے تمام شواہدجمع کر لیے ہیں، بیرون ملک سے فنڈنگ ٹرانسفر کی جاتی ہے ۔وزیر مملکت داخلہ نے کہا کہ بیرون ممالک کی کمپنیوں کے جعلی اکاؤنٹس زیادہ ہیں اِن کو خبردار کرتے ہیں بازنہ آئے تو سخت ایکشن ہوگا۔