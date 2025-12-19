صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انبیائؑ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا ،ڈاکٹر ناصر محمود

  • اسلام آباد
انبیائؑ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا ،ڈاکٹر ناصر محمود

اسلام آباد( اپنے رپورٹرسے ) ہمارے عقائد اور مذاہب مختلف ہو سکتے ہیں مگر انبیاء کرامؑ کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں۔۔۔

، تمام انبیائؑ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول، صبر، امن، برداشت، تحمل اور حقوق و فرائض کی تعلیم دی ہے ۔ آج ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں ،اِن خیالات کا اظہار علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر محمود نے کرسمس تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شاہراہوں کی نگرانی کے لئے خود مختار ٹیمیں تشکیل

عالمی کتب میلے کا آغاز،329اسٹالز، جامعہ الازہر سمیت 17غیر ملکی پبلشر شریک

ناکامی سب سے بڑی معلم، کوشش جاری رکھیں،سعدیہ راشد

نادرا شناخت کے بغیر ماہی گیروں کی رجسٹریشن نہ کرنیکا فیصلہ

امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے ،مراد علی شاہ

سسٹم کی حکمرانی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ