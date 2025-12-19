صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی اے کے زیر اہتمام ہفتہ آگاہی برائے سائبرسکیورٹی 2025 کی کامیاب تکمیل

  • اسلام آباد
پی ٹی اے کے زیر اہتمام ہفتہ آگاہی برائے سائبرسکیورٹی 2025 کی کامیاب تکمیل

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے) پی ٹی اے نے اقوامِ متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے تعاون سے ہفتہ آگاہی برائے سائبر سکیورٹی 2025 کی کامیاب۔۔۔

 تکمیل اسلام آباد میں منعقدہ تقریب کے ذریعے کی، ملک گیر آگاہی مہم 11 تا 17 دسمبر 2025 تک جاری رہی جس کا مقصد عوام میں سائبر ہائجین، ڈیجیٹل تحفظ اور مستند معلومات سے متعلق شعور اجاگر کرنا تھا۔اختتامی تقریب میں سینئر سرکاری حکام، بین الاقوامی شراکت داروں، ٹیلی کام آپریٹرز، تعلیمی اداروں اور میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے اپنے افتتاحی خطاب میں سائبر سکیورٹی کو پاکستان کے ڈیجیٹل سفر کا ایک بنیادی ستون قرار دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک دبائو:ریلوے سٹیشن کے اطراف2نئی سڑکیں بنانیکا فیصلہ

ناصر باغ دی بیرکس میوزیم میں فن پاروں کی نمائش

داتا دربار کے باہر سے تجاوزات ، عارضی سٹرکچر مسمار

ہائیکورٹ بار اور لاہور بار کے الیکشن میں بھی کامیاب ہونگے :احسن بھون

گورنر سے نیدر لینڈ زکے سفیر کی ملاقات

ایل ڈی اے ایونیو ون واگزار پلاٹ متاثرین میں تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ