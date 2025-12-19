صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممبران قومی ،صوبائی اسمبلی کا آرڈی اے کا دورہ ،منصوبوں پر بریفنگ

  • اسلام آباد
ممبران قومی ،صوبائی اسمبلی کا آرڈی اے کا دورہ ،منصوبوں پر بریفنگ

رنگ روڈ، چک بیلی روڈ ، سٹیڈیم روڈ پر انڈر پاس کی تعمیر سمیت اہم منصوبوں پر کام جاری

راولپنڈی(نیوزرپورٹر) ممبران قومی اسمبلی انجینئر قمرالسلام راجہ، ملک ابرار ، بیرسٹر عقیل ، ممبران صوبائی اسمبلی راجہ حنیف ، شوکت عزیز ، نعیم اعجاز، محسن ایوب خان اور عمران الیاس نے آر ڈی اے کا دورہ کیا۔ کانفرنس روم میں ایک اجلاس منعقد ہوا، ڈی جی نے اتھارٹی کی جاری منصوبہ بندی، اہم کامیابیوں اور مستقبل کے ترقیاتی اہداف پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں زیر غور آنے والے بڑے جاری اور مستقبل منصوبوں میں راولپنڈی رنگ روڈ، چک بیلی روڈ کی بہتری، سٹیڈیم روڈ پر انڈر پاس کی تعمیر، فلیش مین سے فیض آباد تک مری روڈ کی بحالی، ہائی کورٹ روڈ کی بحالی سمیت دیگر ترقیاتی سکیمیں شامل تھیں۔ ممبران نے آر ڈی اے کی مجموعی کارکردگی اور افسران و عملے کی کاوشوں کو سراہا اور شہری ترقی کے عمل میں تیزی لانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پولیو کا مکمل خاتمہ یقینی بنانا وزیراعلیٰ کا ویژن :عظمیٰ کاردار

شہر کو درپیش اہم مسائل کو فوری حل کیاجائے گا، شیریں گل

بچوں کیلئے موزوں تعلیمی ماحول حکومت کی اولین ترجیح:کمشنر

صوبائی وزیر اقلیتی امور کی کرسمس تقریب میں شرکت ،تحائف تقسیم

میانوالی میں مسجد میں نشئی کے ہاتھوں قتل ہونیوالے کے ورثا کو انصاف نہ مل سکا

ڈی سی بھکر کا کے پی بارڈر پر زیر تعمیر چیک پوسٹ کاد ورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ