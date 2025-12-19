صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا ، بلوچستان میں گیس مسائل کا حل ناگزیر ، سیدال خان

  • اسلام آباد
خیبر پختونخوا ، بلوچستان میں گیس مسائل کا حل ناگزیر ، سیدال خان

قائم مقام چیئرمین سینیٹ سے سوئی سدرن گیس کمپنی کے ایم ڈی کی ملاقات ،مسائل پر گفتگو

اسلام آباد ، کوئٹہ (آن لائن)قائم مقام چیئرمین سینیٹ سیدال خان سے سوئی سدرن گیس کمپنی کے ایم ڈی نے سینئر جنرل منیجر کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ایم ڈی سوئی سدرن نے قائم مقام چیئرمین سینیٹ کو ملک بھر بالخصوص صوبہ بلوچستان میں گیس کی طلب، فراہمی، موجودہ صورتحال اور درپیش چیلنجز سے متعلق بریفنگ دی۔اس موقع پر قائم مقام چیئرمین سینیٹ نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سردیوں کے موسم میں ملک کے مختلف حصوں خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کو گیس کی عدم فراہمی اور کم پریشر جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے ، جن کا فوری اور مؤثر حل ناگزیر ہے ۔ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ۔ اسی سلسلے میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اور سردیوں کے موسم میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھی حکومت کی جانب سے واضح ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر، ادویات نایاب، سہولیات کا فقدان، مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں

پنجاب کے 126 میڈلسٹ کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب

ضلعی انتظامیہ،چیمبر میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

رحیم یارخان، ڈیرہ غازی خان میں فوڈ سیفٹی کارروائی

بھارتی وزیراعلیٰ کے مسلمان خاتون کا نقاب کھینچنے کیخلاف ریلی

گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال ختم، سبزی ، پھلوں کی ترسیل بحال

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ