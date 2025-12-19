صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئندہ اجلاس میں ای ڈی نیوٹیک نہ آئے تو ثمن جاری کرینگے ،قائمہ کمیٹی

  • اسلام آباد
آئندہ اجلاس میں ای ڈی نیوٹیک نہ آئے تو ثمن جاری کرینگے ،قائمہ کمیٹی

قائمہ کمیٹی تعلیم کا اجلاس ،پیرا کی بریفنگ غیر تسلی بخش قرار ،سکول فیسوں پر بھی گفتگو

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )قو می اسمبلی کی قائمہ کمیٹی تعلیم کے اجلاس میں پیرا کی جانب سے پیش کردہ بریفنگ غیر تسلی بخش قرار، ای ڈی نیوٹیک کی عدم موجودگی پر کمیٹی ارکان نے برہمی کا اظہار کیا ، کمیٹی کا اجلاس چیئرپرسن ڈاکٹر شازیہ ثوبیہ کی صدارت میں ہوا ۔ ممبر کمیٹی زیب جعفر نے نجی سکولوں کی جانب سے سالانہ فیس بڑھانے کتابوں اور یونیفارم کا مسئلہ اٹھایا ۔ راجہ خرم کا کہنا تھا کہ تھا کہ تین تین مرلے پر سکول بنائے ہیں ان کا کیا معیار تعلیم ہوگا۔ چیئرپرسن کا کہنا تھا اگر ای ڈی نیوٹک اگلی میٹنگ میں نہ آئے تو ان کے خلاف پرویلج موشن دیں گے یا ثمن جاری کریں گے ۔کمیٹی نے نیشنل کالج آرٹس ایمنڈمنٹ بل اور انٹراکوآرڈی نیشن بورڈ بل پاس کردیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شاہراہوں کی نگرانی کے لئے خود مختار ٹیمیں تشکیل

عالمی کتب میلے کا آغاز،329اسٹالز، جامعہ الازہر سمیت 17غیر ملکی پبلشر شریک

ناکامی سب سے بڑی معلم، کوشش جاری رکھیں،سعدیہ راشد

نادرا شناخت کے بغیر ماہی گیروں کی رجسٹریشن نہ کرنیکا فیصلہ

امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے ،مراد علی شاہ

سسٹم کی حکمرانی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ