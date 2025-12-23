صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ احمد نورانی کی تحریک نظام مصطفی کیلئے خدمات قابل ستائش‘مقررین

  • اسلام آباد
شاہ احمد نورانی کی تحریک نظام مصطفی کیلئے خدمات قابل ستائش‘مقررین

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )حضرت شاہ احمد نورانی نے تحریکِ ختمِ نبوت اور تحریکِ نظامِ مصطفیٰ کے لیے جو بے مثال جدوجہد کی وہ تاریخِ اسلام اور تاریخِ پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے۔۔۔

 وہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمِ اسلام کی ایک مضبوط و توانا ، بے باک اور مؤثر آواز تھے ،ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر کرنل محمد سرفراز سیفی کی زیرصدارت سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق ، مولانا ملک محبوب پروفیسر جی اے حق چشتی سمیت مقررین نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں سہ ماہی انوار رضا کے خصوصی ایڈیشن خبری البم کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ تقریب مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی برسی کی مناسبت سے منعقد کی گئی ۔

