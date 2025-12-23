صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی برادری بھارتی مظالم کا نوٹس لے، حافظ عبدالکریم

  • اسلام آباد
پاکستان مذاکرات کا حامی، بھارت خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہا

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کے امیر سینیٹر حافظ عبدالکریم نے بھارت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف مسلسل جارحانہ اقدامات، خفیہ اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کو خطے کے امنِ کیلئے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ بھارت کی کھلی جارحیت، انسانی حقوق کی پامالی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لے۔ بنگلہ دیش کے انقلابی طالب علم رہنما عثمان ہادی کو شہید کروانا بھارت کی خفیہ اور دہشت گردانہ پالیسیوں کا واضح ثبوت ہے، جس کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ بھارت خطے میں آزادی کی آوازوں کو دبانے کیلئے ماورائے عدالت قتل اور ریاستی دہشت گردی سے گریز نہیں کرتا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جو ہمیشہ امن، مذاکرات اور عالمی قوانین کی پاسداری کا خواہاں رہا ہے، بھارت کی پالیسی خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہی ہے۔ 

 

