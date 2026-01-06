صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اصلاح معاشرہ کیلئے سیرت النبیؐ کاپیغام عام کرناہوگا،علامہ راغب نعیمی

  • اسلام آباد
اصلاح معاشرہ کیلئے سیرت النبیؐ کاپیغام عام کرناہوگا،علامہ راغب نعیمی

صدقہ صرف مالی امداد نہیں بلکہ روحانی تزکیہ کا ذریعہ بھی ، تقریب خطاب

  اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹرمحمدراغب حسین نعیمی نے کہاہے کہ اصلاح معاشرہ کیلئے سیرت النبی ؐ کاپیغام عام کرناہوگا۔سیرت النبی ؐ کی پیروی سے فرد اور معاشرہ دونوں کی اصلاح ممکن ہے ۔نبی اکرم ؐنے ہمیشہ انسانیت کے حقوق کا خیال رکھا ۔ان خیالات کااظہار انہوں نے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں ڈاکٹرسرفراز نعیمی شہیدانسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سائنسزکے زیراہتمام درس حدیث کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے طلبہ کو درس حدیث دیتے ہوئے معاشرتی رسومات اوراسلام کی حقیقی تعلیمات پرروشنی ڈالی۔انہوں نے کہا صدقہ اسلام کا ایک نمایاں اقتصادی اور اخلاقی تصور ہے ۔ یہ صرف مالی امداد نہیں بلکہ ایک روحانی تزکیہ کا ذریعہ بھی ہے ۔ صدقہ صرف مال دینا ہی نہیں بلکہ مسکرا کر بات کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا اور کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے بڑے ترقیاتی منصوبے فنڈز کے منتظر : کام سست روی کا شکا ر

مین ہولز کورز چوری‘سخت قوانین متعارف کروانے پر غور

ریونیو اہداف،نئے سیکٹرز کے قیام بارے جائزہ اجلاس

موسمِ سرما کی تعطیلات میں اضافہ نہیں کیا جا رہا:صوبائی وزیرتعلیم

بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانا میرا مشن :گورنر سلیم حیدر

رائیونڈ تا شاہدرہ گرین بیلٹ پر 15 جنوری سے کام شروع،صوبائی وزیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس