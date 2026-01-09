صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریسکیو 1122کے زیرِ اہتمام نجی ایمبولینس سروسز کا جامع معائنہ، رجسٹریشن کا عمل جاری

  • اسلام آباد
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)حکومتِ پنجاب اور سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی خصوصی ہدایات پر ضلع مری میں۔۔

 پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے زیرِ اہتمام نجی ایمبولینس سروسز کا جامع معائنہ اور رجسٹریشن کا عمل جاری ہے ۔ کارروائی کی نگرانی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر مری انجینئر کامران رشید کر رہے ہیں۔معائنے کے دوران ایمبولینسز کی فٹنس، مریضوں کی محفوظ منتقلی کے لیے دستیاب بنیادی طبی سہولیات، ہنگامی آلات، آکسیجن، اسٹریچر، فرسٹ ایڈ کٹس اور فوری رسپانس کی صلاحیت کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عملے کی پیشہ ورانہ مہارت اور ہنگامی صورتحال میں بروقت ردِعمل کی اہلیت کو بھی جانچا گیا۔

