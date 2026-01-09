صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ٹی پی کے ہمدرد سہولت کار معافی کے قابل نہیں ،نیئر بخاری

  • اسلام آباد
ٹی ٹی پی کے ہمدرد سہولت کار معافی کے قابل نہیں ،نیئر بخاری

ملکی سالمیت کے دشمن عناصر کی مددگاری آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) پیپلز پارٹی پارلیمٹینز کے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری نے کہا ہے کہ ملکی سالمیت کے دشمن عناصر کی مددگاری آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے ، جو جماعت ملکی سالمیت کے خلاف عمل کرے اسکے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر ہو سکتا ہے ،قومی سلامتی اداروں کے افسران اور جوان ملک و ملت کی حفاظت کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں ،شہدا وطن کی قربانیوں کا تقاضا ہے کہ ملک و ملت دشمنوں کے خلاف آئین اور قانون کی تحت کارروائی لازم ہے ، افراتفری انتشار خلفشار پھیلانے اور طالبان سے ہمدردی اور تحفظ دینے والے عناصر کی حب الوطنی سوالیہ نشان ہے ،افواج پاکستان اور سول اداروں پر حملے کرنے والی ٹی ٹی پی کے ہمدرد سہولت کار ناقابل معافی مجرمین ہیں ۔ عمران خان سیاست کرنا ہی نہیں چاہتا ،مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ریلیف مزاحمت سے نہیں، عدلیہ سے ملے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ضلع گجرات: 22 کروڑ 40 لاکھ کے 5 منصوبے منظور

اشیائے خورونوش کی قیمتوں کا ازسر نو تعین نا جائز منافع خوری گرانفروشی پر سخت کاروائی کی ہدایت

صوبائی وزیر بلال یاسین کا ضلع گجرات میں اربن فلڈنگ کاجائزہ

لرننگ لائسنس حصول ،سیالکوٹ میں پہلے ماڈل کیبن کا افتتاح

اے سی حافظ آباد کا میرج ہالز میں ون ڈش پرعملدرآمد کا جائزہ

سکول کی سالانہ تقریب ،انعامات بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ زتقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ