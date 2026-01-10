صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،8اشتہاریوں سمیت 36جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،8اشتہاریوں سمیت 36جرائم پیشہ افراد گرفتار

شالیمار ، گولڑہ ، ، ترنول ، سبزی منڈی ، نون ، پھلگراں ، شہزاد ٹاؤن میں کارروائیاں

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث آٹھ اشتہا ریو ں سمیت 36 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتارملزما ن کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں تھانہ ویمن ، شالیمار ، گولڑہ ، سمبل ، ترنول ، سبزی منڈی ، نون ، پھلگراں ، شہزاد ٹاؤن ، کوہسار ، رمنا ، سنگجانی ، شمس کالونی ، کورال اور تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس ٹیموں نے 28 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,780گرام چرس ،3,535گرام ہیروئن ،1,008 گرام آئس،11عددمختلف بو ر کے پستول اور ایک عدد گن معہ ایمونیشن برآمد کرلی۔

 

