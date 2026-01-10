صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

عوامی رابطہ مہم کا مقصد شہریوں کے مسائل ان کے دہلیز پر حل کرنا ہے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ڈی آئی جی پولیس جواد طارق ایس ایس پی عثمان طارق نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے ، افسران کو شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے احکامات جاری کئے ، انہوں نے کہا کہ شہری اپنے مسائل کے حل کے لئے \\\'\\\'آئی جی پی شکایت سیل\\\"1715-پر بھی اپنی شکایات و مسائل درج کرواسکتے ہیں،اسلام آباد پولیس مختلف اقدامات کے ذریعے عام شہریوں تک پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لئے پرعزم ہے ، اسلام آباد کا کوئی بھی شہری ان کھلی کچہریوں میں کھل کر اپنے مسائل بیان کرسکتا ہے ،اسلام آباد پولیس کی اس عوامی رابطہ مہم کا مقصد شہریوں کے مسائل ان کے دہلیز پر حل کرنا ہے ۔

 

