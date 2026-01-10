ڈی آئی جی کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری
عوامی رابطہ مہم کا مقصد شہریوں کے مسائل ان کے دہلیز پر حل کرنا ہے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ڈی آئی جی پولیس جواد طارق ایس ایس پی عثمان طارق نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے ، افسران کو شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے احکامات جاری کئے ، انہوں نے کہا کہ شہری اپنے مسائل کے حل کے لئے \\\'\\\'آئی جی پی شکایت سیل\\\"1715-پر بھی اپنی شکایات و مسائل درج کرواسکتے ہیں،اسلام آباد پولیس مختلف اقدامات کے ذریعے عام شہریوں تک پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لئے پرعزم ہے ، اسلام آباد کا کوئی بھی شہری ان کھلی کچہریوں میں کھل کر اپنے مسائل بیان کرسکتا ہے ،اسلام آباد پولیس کی اس عوامی رابطہ مہم کا مقصد شہریوں کے مسائل ان کے دہلیز پر حل کرنا ہے ۔