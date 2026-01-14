صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر مری کا ساملی جنرل ہسپتال کا دورہ ،سہولیات کا جائزہ لیا

  • اسلام آباد
ڈپٹی کمشنر مری کا ساملی جنرل ہسپتال کا دورہ ،سہولیات کا جائزہ لیا

مری(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس کا گزشتہ روز عملے کے ہمراہ ساملی جنرل ہسپتال کا دورہ، ہسپتال میں نظم و ضبط، صفائی ستھرائی، طبی سہولیات اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔۔۔

 مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور وہاں موجود مریضوں سے ملاقات کر کے فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق دریافت کیا، انہوں نے ہسپتال کے عملے سے گفتگو کرتے ہوئے صفائی کے انتظامات، عملے کی حاضری اور ڈیوٹی روسٹر کا بھی جائزہ لیا ۔،ادویات کے سٹور کا معائنہ کرتے ہوئے ادویات کی دستیابی اور ایکسپائری تاریخوں کی جانچ پڑتال کی ۔، مریضوں کے لیے قائم انتظار گاہ اور دیگر سہولیات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا ،انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ صفائی، نظم و ضبط اور مریضوں کے ساتھ حسن سلوک کو مزید بہتر بنایا جائے کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عوامی مسائل کے حل کیلئے خصوصی سکواڈز تشکیل

کمشنر کا سٹی روڈ اور کچہری بازار پر بیوٹیفکیشن کے کا م کا جائزہ

گورنمنٹ مولا بخش ہسپتال میں بدنظمی نظر نہ آئے ،شوکت علی

اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ماجد بن احمد کاگورنمنٹ ٹی بی ہسپتال کا دورہ

اسسٹنٹ کمشنر نے اراضی ریکارڈ سنٹر بھاگٹانوالہ کا دورہ سہولیات، صفائی کا تفصیلی جائزہ

ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس،ترقیاتی سکیموں کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر