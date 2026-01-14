صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیسز کی تفتیش میرٹ اور قانون کے مطابق مکمل کی جائے ،آئی جی

  • اسلام آباد
شواہد کی بروقت ، مؤثر تکمیل، قانونی نکات پر مکمل توجہ،پراسیکیوشن کو مضبوط بنایا جائے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیرِ صدارت اجلاس منعقد ہوئے ، تفتیشی نظام، قانونی امور، سکیورٹی انتظامات اور عوامی شکایات کے ازالے سے متعلق مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی نے تفتیشی نظام کو مزید مؤثر، شفاف اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے پر زور دیتے ہوئے افسران کو ہدایت کی کہ تمام کیسز کی تفتیش میرٹ اور قانون کے عین مطابق مکمل کی جائے تاکہ انصاف کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔

تفتیشی افسران کو ہدایت کی کہ شواہد کی بروقت اور مؤثر تکمیل، قانونی نکات پر مکمل توجہ اور کیس پراسیکیوشن کو مضبوط بنانا ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے ۔ اجلاس میں تفتیشی اور لیگل ونگ کے درمیان مؤثر رابطہ اور قریبی کوآرڈینیشن کو ناگزیر قرار دیا گیا تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران کسی قسم کی قانونی کمزوری پیدا نہ ہو۔اجلاس کے دوران عوامی شکایات کے بروقت اور مؤثر ازالے کو پولیس کی کارکردگی کا اہم پیمانہ قرار دیتے ہوئے اس ضمن میں مزید بہتری کے لئے اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ 

 

