صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی، جرمانے کئے جائیں، رندھاوا

  • اسلام آباد
گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی، جرمانے کئے جائیں، رندھاوا

چیئرمین سی ڈی کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نظام کی بہتری بارے اجلاس

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نظام کی بہتری کے حوالے سے اجلاس ہوا، موجودہ نظام کی بہتری اور مستقبل کے حوالے سے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نظام کے تحت صفائی ستھرائی کے مسائل کا فوری اور پائیدار حل اپنانا چاہتے ہیں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروسز کی آؤٹ سورسنگ کے عمل پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین نے ہدایت کی کہ شہر میں گندگی پھیلانے اور کوڑا کرکٹ کے غیر مقررہ مقامات پر پھینکنے والے عناصر کیخلاف جرمانے اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ، ٹرانسفر سٹیشن کی اپگریڈیشن اور جدید لینڈ فل سائٹس کے قیام کے حوالے جائزہ لیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

صنعتکاروں کوسازگار ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے :کمشنر

لائیوسٹاک افسروں کیلئے ای بز پنجاب پر جامع تربیتی سیشن

سی پی او کی آفس میں کھلی کچہری، مسائل حل کرنے کی ہدایت

فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں مین ہولز کی میپنگ کرنےکا فیصلہ

منرل کمپنیوں کی واٹر کوالٹی مانیٹرنگ،فیکٹریز،ہوٹلزسے نمونے جمع

پیرمحل: معروف برانڈ کے جعلی مصالحہ جات برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر