اسلام آباد ،7اشتہاریوں سمیت 18جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
ملزموں کے قبضہ سے منشیا ت،اسلحہ معہ ایمونیشن اور خنجربرآمد، مقدمات درج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث سات اشتہا ریو ں سمیت18جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت،اسلحہ معہ ایمونیشن اور خنجربرآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلے میں پھلگر اں، بہا رہ کہو، لو ہی بھیر، نو ن، شمس کالو نی، تر نول، آ بپا رہ، کو ہسار اور تھا نہ کھنہ پولیس نے 11 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,170گر ام چرس، 60بو تلیں شراب، چھ عددپستول معہ ایمونیشن اورخنجر برآمد کرلیا ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے ۔

