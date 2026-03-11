صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،4اشتہاریوں سمیت 14جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
کو ہسار، رمنا، سمبل، تر نول، کو رال، ہمک اور بہا رہ کہو میں کارروائیاں

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث چارمجرمان اشتہاریوں سمیت14جرائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے، ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں کو ہسار، رمنا، سمبل، تر نول، کو رال، ہمک اور تھا نہ بہا رہ کہو پولیس نے 10 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 475گر ام آ ئس، نوبو تلیں شراب، مختلف بو ر کے چار پستول معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد کرلیا،گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتاری کے لئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران چار مجرمان کی گرفتاری عمل میں لا ئی گئی۔ 

