صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 7 جرائم پیشہ افراد تھانے منتقل

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 7 جرائم پیشہ افراد تھانے منتقل

1324افراد،380گھرانوں،75دکانوں،21ہو ٹلز،213ٹر سائیکلز کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں سرچ اور کومنگ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ، سرچ آپریشن کے دوران 1324 افراد، 380 گھرانوں، 75دکانوں ،21 ہو ٹلز ، 213ٹر سائیکلز اور67گاڑیوں کو چیک کیا گیا،جبکہ 42مشکوک افراد،24 موٹر سائیکلز اور کر ائے داری ایکٹ کی خلا ف ورزی پر 7افرادکوجانچ پڑتال کیلئے تھانہ جات منتقل کیا گیا، اسی طرح سرچ آ پریشن کے دوران 2منشیا ت فروشوں کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1050گر ام ہیر وئن اور 250 گرام آ ئس برآمد کرکے مقدما ت درج کرلیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سٹرکچر پلان روڈز:اراضی کے بدلے مفت تجارتی سہولت ختم کرنیکا فیصلہ

لوکل روڈ پروگرام: 79ارب سے 1530سکیموں پر کام شروع

وزیر توانائی سے جرمن ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات

خواجہ سعد رفیق سے المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے وفد کی ملاقات

واسا افسروں کی گاڑیوں کیلئے پٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50 فیصد کمی

سروسز:آپریشن تھیٹر میں مریض کی ویڈیو بنانے پر کشیدگی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی