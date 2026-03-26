پانی کی فراہمی کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جائیں ،چیئرمین سی ڈی اے

  • اسلام آباد
بلڈنگ بائی لاز کے تحت چھتوں سے بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کا نظام لازمی قرار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیرِ صدارت وفاقی دارالحکومت میں پانی کے مسائل کے حل اور پانی کی فراہمی کے حوالے سے متعلق مختلف اقدامات اور منصوبہ کی پیشرفت پر اجلاس ہوا۔ پانی سے متعلق منصوبوں اور اقدامات پر پیشرفت اور انکی بروقت تکمیل کیلئے جائزہ اور ضروری ہدایات دی گئیں۔ پانی کے بنیادی انفراسٹرکچر کی اپگریڈیشن اور بحالی کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنے اور پانی کے ضیاع کو روکنے کیلئے تقریباً 100 مقامات پر بارش کے پانی کے ریچارج ویلز بنائے جائینگے ۔ اسی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کیلئے تقریباً 20 مقامات پر واٹر سٹوریج ٹینکس تعمیر کئے جائینگے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں سی ڈی اے کے بلڈنگ بائی لاز کے تحت چھتوں سے بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے نظام کو لازمی قرار دیا گیا ہے ۔ اسلام آباد میں ڈیم منصوبوں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی کہ تمام منصوبوں اور اقدامات کی تکمیل کیلئے واضح ٹائم لائنز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

لاہور

ہائوسنگ سکیموں میں سڑکوں کی ذمہ داری ڈویلپرز پر عائد

چیف منسٹر پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کیلئے ٹینڈرز کھولنے کا آغاز

عید کی چھٹیوں کے بعد ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت

وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا پی آئی سی کادورہ

سنٹرل پولیس آفس میں سپورٹس بورڈ کا اجلاس، کھلاڑیوں کو سہولیات کا جائزہ

جرابیں بنانے والی فیکٹری کے گودام میں آتشزدگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک دن گاؤں میں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سوال جو ناگفتہ رہ گئے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قومی ریاست اور سیاسی اسلام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن…
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وصالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق… (اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن