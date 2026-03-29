سی ڈی اے اور ضلعی انتظامیہ نے بھی آرتھ آور منایا،لائٹس بند

  • اسلام آباد
آنیوالی نسلوں کیلئے محفوظ، سرسبز اور پائیدار ماحول فراہم کرنا ہے ،چیئرمین سی ڈی اے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر وفاقی دارالحکومت میں بھی گزشتہ روز ارتھ آور منایا گیا ۔ اسی مناسبت سے سی ڈی اے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی ارتھ آور کے دوران 8:30 بجے شب سے 9:30 بجے تمام غیر ضروری لائٹس بند کردی گئیں۔اس اقدام کا مقصد اسلام آباد کے شہریوں میں ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے آگاہی اجاگر کرنا ہے ۔ اس کے ساتھ یہ پیغام بھی دینا تھا کہ توانائی اور ماحول کا تحفظ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے ۔چیئرمین سی ڈی اے کا ارتھ آور کے حوالے سے خصوصی پیغام تھا کہ ہماری کاوشیں صرف ایک گھنٹے تک لائٹس بند کرنے تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کیلئے ایک محفوظ، سرسبز اور پائیدار ماحول چھوڑ کر جائیں۔ اسلام آباد کو ماحول دوست شہر بنانے کیلئے سی ڈی اے مسلسل عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ چیئرمین سی ڈی اے کی شہریوں سے اس عالمی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل۔ شہریوں کی بھی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام آباد کی قدرتی خوبصورتی اور ماحولیاتی شناخت کو برقرار رکھنے میں سی ڈی اے کا بھرپور ساتھ دیں۔ توانائی کا ہر قطرہ قومی اثاثہ ہے اور اس کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ 

 

