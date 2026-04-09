صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
شہریوں کی خدمت،قانون کا موثر نفاذ اولین ترجیح ،آئی جی

آپریشنل کمانڈرز کانفرنس میں سکیورٹی ،امن و امان کی صورت حال کا جائزہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیر صدارت سیف سٹی اسلام آباد میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا، تمام ڈی آئی جیز، اے آئی جیز اور ایس ایس پیز نے آئی جی اسلام آباد کو اپنے ڈویژنز کی کارکردگی رپورٹ پیش کی،آئی جی نے کفایت شعاری مہم کے نفاذ اور حکومتی احکامات پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا، آئی جی نے پولیس کی مجموعی کارکردگی، سکیورٹی اقدامات، ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوامی سہولیات کیلئے جاری منصوبوں پر احکامات جاری کئے ،انہوں نے کہا کہ شہریوں کی خدمت اور قانون کے موثر نفاذ کو اولین ترجیح بنایا جائے ، شہریوں کی سہولت کیلئے جاری منصوبوں کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے ، جرائم کی روک تھام اور جرائم پیشہ عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کیلئے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے ، مزید وفاقی دارالحکومت میں \"نشہ اب نہیں\" تحریک کے دائرہ کار کو بھی وسیع کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

