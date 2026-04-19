صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کا ثقافتی ورثہ قومی شناخت اور فخر کا اہم ستون ،اورنگزیب کھچی

نوجوان قیمتی ورثے کے تحفظ، بحالی ، فروغ کیلئے مشترکہ کاوشیں تیز کریں،پیغام

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اورنگزیب خان کھچی نے عالمی یومِ ورثہ کے موقع پر کہا ہے کہ پاکستان کا ثقافتی ورثہ قومی شناخت اور فخر کا اہم ستون ہے جسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ۔اپنے خصوصی پیغام میں وفاقی وزیر نے پوری قوم اور ان تمام افراد کو دلی مبارکباد پیش کی جو ہمارے مشترکہ انسانی ورثے کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں اس امر کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ثقافتی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا کس قدر اہم ذمہ داری ہے ، جسے عالمی سطح پر یونیسکو بھی تسلیم کرتا ہے ۔ پاکستان ایک بھرپور اور متنوع ورثے کا حامل ملک ہے ، جو ہماری تاریخ کی گہرائی، ثقافتی رنگا رنگی اور عوام کی ثابت قدمی کی عکاسی کرتا ہے ۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ہمارے قیمتی ورثے کے تحفظ، بحالی اور فروغ کے لیے مشترکہ کاوشیں تیز کریں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نقل کے خلاف پہلا بڑا ایکشن ، ہیڈ ماسٹر معطل ، نوٹیفکیشن جاری

ریبیز کے علاج میں تاخیر جانوں کے ضیاع کاسبب قرار

چھالیہ کے اسمگلروں کی گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار شہید ،ملزمان گرفتار

ثقافتی ورثے کی حفاظت قومی ذمہ داری ،گورنر

ریٹائرڈ پی آئی اے ملازمین کوطبی سہولیات فراہم کرنے کاحکم

شہری جان ومال کے تحفظ سے محروم ہوچکے ،منعم ظفر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل