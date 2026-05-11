صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معرکۂ حق، راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں شاندار تقریب

  • اسلام آباد
معرکۂ حق، راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں شاندار تقریب

ارکانِ قومی و صوبائی اسمبلی، سیاسی و سماجی شخصیات، سول سوسائٹی، نوجوانوں، فیملیز کی شرکت

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) معرکۂ حق میں تاریخی فتح کی سالگرہ کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کے زیراہتمام راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں ایک شاندار، پروقار اور یادگار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ارکانِ قومی و صوبائی اسمبلی، سیاسی و سماجی شخصیات، سول سوسائٹی، نوجوانوں، فیملیز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں وطنِ عزیز کی سلامتی، استحکام اور پاک افواج کی عظیم قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا جبکہ شرکاء نے قومی جذبے، یکجہتی اور حب الوطنی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سٹیڈیم کو خوبصورت روشنیوں، قومی پرچموں، دلکش سجاوٹ سے آراستہ کر کے ایک منفرد اور دلنشین ماحول فراہم کیا گیا۔

معروف گلوکار فرحان سعید اور مصطفی زاہد نے اپنی شاندار پرفارمنس سے حاضرین کے دل جیت لیے۔ تقریب میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بیرسٹر دانیال چودھری، ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ، رکن قومی اسمبلی ملک ابرار سمیت مختلف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران شرکاء نے پاک افواج کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی اور ملک کی سلامتی و استحکام کیلئے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ تقریب رات گئے تک جاری رہی جبکہ شہریوں نے اس کامیاب اور شاندار ایونٹ کو خوب انجوائے کیا اور افواجِ پاکستان کو خراجِ تحسین پیش کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ریڈ لائن منصوبہ:یوٹیلیٹی لائنوں کی منتقلی تیز کرنے کا حکم

کراچی کے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا،گورنر سندھ

جامعہ کراچی میں انتظامی صورتحال تشویشناک،ایم کیوایم

سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتائج جاری، 14امیدوار کامیاب قرار

آتشزدگی کے دوواقعات،کپڑا اور مشینری خاکستر

مہنگائی، بدامنی نے عوام کی زندگی اجیرن بنادی ، راشد سومرو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت: کب‘ کیوں اور کیسے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سندھ کے کنارے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عجیب جنگ تھی!!
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف ‘ برآمدات اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
آٹھ۔ صفر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دفاعِ وطن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر