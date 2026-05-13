نیشنل پریس کلب اور رازی ہسپتال میں صحت سہولت معاہدہ

  • اسلام آباد
علاج معالجہ کے علاوہ دیگر 8شعبوں میں ممبران کو سہولیات فراہم کی جائیں گی

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )نیشنل پریس کلب کے ممبران اور ان کی فیملیز کے علاج معالجے اور مرحوم ممبران کے بچوں کے تعلیمی وظائف سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کے نیشنل پریس کلب اور جماعت اسلامی اسلام آباد کے ذیلی ادارے الخدمت ارفن پروگرام اور الخدمت رازی ہسپتال اسلام آباد کے درمیان معاہدہ ،جماعت اسلامی اسلام آباد کے امیر انجینئر نصراللہ رندھاوا اور نیشنل پریس کلب کے قائمقام صدر احتشام الحق نے معاہدے پر دستخط کئے ،جماعت اسلامی کی جانب سے رب نواز ملک ڈائریکٹر میڈیا کوآرڈینیٹر ہونگے۔

نصراللہ رندھاوا نے کہاکہ میڈیا جن مسائل کاشکار ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، پریس کلب نے اپنے ممبران کے فلاح کے لیے اچھا اقدام اٹھایا ہے ۔ معاہدہ میں صحت کے شعبے سمیت تعلیم و دیگر آٹھ شعبہ جات شامل ہونگے ۔جس میں بچوں کو آئی ٹی کے کورسز اور نیشنل پریس کلب کے مرحوم ممبران کے بچوں کے تعلیمی وظائف اور فلاح پر بھی کام ہوں گے ۔ الخدمت کے تحت 8 شعبوں میں کام کررہے ہیں ۔الخدمت کے تحت ہر شعبے میں پریس کلب کے ممبران کو سہولت فراہم کی جائے گی ،صحافیوں کے علاج پر خصوصی رعایت دیں گے ، نیشنل پریس کلب جو طریقہ کار بنائے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔

