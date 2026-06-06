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اسلام آباد میں سرچ آ پریشن ،24مشکوک افراد تھانے منتقل

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آ پریشن ،24مشکوک افراد تھانے منتقل

پولیس نے 431 افراد ، 213 موٹر سائیکلوں اور 43 گاڑیوں کی چیکنگ کی

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے گزشتہ روز مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا جس کے دوران 431 افراد، 188 گھرانوں ،10ہوٹلوں،43دکانوں ، 213موٹر سائیکلوں اور 43 گاڑیوں کو چیک کیاگیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 24 مشکوک افراداور 33 موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات میں منتقل کیا گیا۔ اس دوران منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 36 بو تل شراب اور 2 پستول معہ ایمونیشن برآمد کیے گئے ۔ 

 

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