صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان پوسٹ کا بلیو پاٹری پر یادگاری ٹکٹوں کے اجراء کا اعلان

  • اسلام آباد
پاکستان پوسٹ کا بلیو پاٹری پر یادگاری ٹکٹوں کے اجراء کا اعلان

ڈا ک ٹکٹ آج سے ملک بھر کے منتخب ڈاک خانوں اور فلاتیلی بیوروز میں دستیاب ہوگا

  اسلام آباد (اے پی پی) پاکستان پوسٹ نے عالمی یوم دستکاری کے موقع پر 10 جون 2026ء کو بلیو پاٹری کے تاریخی فن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی یادگاری ڈاک ٹکٹوں کا ایک سلسلہ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے ۔ ترجمان نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد پاکستان کے منفرد اور تاریخی روایتی ہنر کو اجاگر کرنا اور ملک کے شاندار ثقافتی و فنی ورثے کو نمایاں کرنا ہے ۔بلیو پاٹری اپنی نیلگوں رنگت، نفیس پھولدار نقش و نگار اور اعلیٰ دستکاری کے لیے مشہور ہے۔

اس صدیوں پرانے فن کی جڑیں تاریخی شہر ملتان سے وابستہ ہیں اور یہ آج بھی پاکستان کی ثقافتی شناخت اور تخلیقی ورثے کی مضبوط علامت سمجھا جاتا ہے ۔اس خصوصی اجراء کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ڈاک ٹکٹوں کا ڈیزائن ابو عبیدہ ایاز نے تیار کیا ہے جنہیں پاکستان کے کم عمر ترین ڈاک ٹکٹ ڈیزائنر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے ۔ پاکستان پوسٹ اس موقع پر تین یادگاری ڈاک ٹکٹوں کا سیٹ، ایک سووینئر شیٹ، فرسٹ ڈے کور، معلوماتی کتابچہ اور خصوصی فرسٹ ڈے کینسلیشن جاری کرے گا۔ترجمان کے مطابق پاکستان کی دستکاریاں ملک کی تخلیقی صلاحیتوں، تاریخ اور ثقافتی شناخت کی عکاس ہیں۔ یادگاری ڈاک ٹکٹ اور متعلقہ فلاتیلی مواد 10 جون 2026ء سے ملک بھر کے منتخب ڈاک خانوں اور فلاتیلی بیوروز میں دستیاب ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

رانا احسان افضل خان کا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا دورہ

ریلوے ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج، نعرے بازی

مون سون سے قبل نکاسی آب منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت

بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے :جماعت اسلامی

ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ میں نرسنگ سٹوڈنٹس کا احتجاج

کمیونٹی پولیسنگ کے تحت طلبہ کیلئے گپ شپ سیشن، کیریئر رہنمائی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر