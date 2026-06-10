صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف بی آر : لارج ٹیکس پیئرز آفس کراچی میں پرال کا فرنٹ ڈیسک قائم

  • اسلام آباد
ایف بی آر : لارج ٹیکس پیئرز آفس کراچی میں پرال کا فرنٹ ڈیسک قائم

آئی آر آئی ایس ، ای فائلنگ ، آن لائن ٹیکس ادائیگیوں، سیلز ٹیکس ریٹرنز کی سہولت ہوگی

  اسلام آباد(دنیا رپورٹ )وزیرِ اعظم پاکستان کی ہدایات اور کراچی کی کاروباری برادری کی درخواستوں کے پیشِ نظر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے لارج ٹیکس پیئرز آفس (ایل ٹی او) کراچی میں پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ (پرال) کا فرنٹ ڈیسک فعال کر دیا ہے ۔ اس مرکز کی سربراہی چیف (ان لینڈ ریونیو آپریشنز) کر رہے ہیں۔پرال کے تکنیکی ماہرین پر مشتمل خصوصی ٹیم اور جدید آئی ٹی انفراسٹرکچر سے آراستہ یہ دفتر کراچی کی کاروباری برادری کے لیے ایک مخصوص سہولت مرکز کے طور پر خدمات انجام دے گا۔ یہاں آئی آر آئی ایس (IRIS)، ای فائلنگ، رجسٹریشن، آن لائن ٹیکس ادائیگیوں، سیلز ٹیکس ریٹرنز، ریفنڈز اور دیگر ڈیجیٹل ٹیکس خدمات سے متعلق مسائل کے حل کے لیے موقع پر تکنیکی معاونت اور بروقت رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نیو سبزی منڈی میں ٹرانسپورٹرز کیلئے سہولت ڈیسک بنانے کا فیصلہ

امام احمد رضا یونیورسٹی میں قرآنی جمالیات پر سیمینار

عباسی شہید اسپتال کے ہاؤس جاب ڈاکٹرز کو کورونا الاؤنس کی ادائیگی کا حکم

ڈی آئی جی ایسٹ کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت

گورنر نے ترجمان مسلم لیگ ن سندھ کی عیادت کی

اداکار منیب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر